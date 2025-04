5 Kebiasaan Buruk sebelum Tidur Ini Bikin Anda Sulit Sukses

TEMPO.CO, Jakarta -Setiap orang pasti ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya. Sayangnya, tak sedikit yang gagal. Tahukah Anda, kesuksesan ternyata berkaitan dengan waktu beristirahat atau tidur Anda. Semakin berkualitas tidur Anda, semakin fokus saat bangun di pagi hari. Dengan begitu Anda dapat menyelesaikan segala macam tantangan dengan mudah.



Sebaliknya, terdapat korelasi antara kurangnya kualitas tidur di malam hari dengan meningkatnya stres sehingga mempengaruhi kesehatan seseorang. Itu sebabnya sangat penting untuk mengadaptasi ritual positif sebelum tidur untuk memastkan bahwa Anda dapat terlelap dengan maksimal.



Selain sedikit waktu istirahat, laman Independent pun merangkum 5 kebiasaan buruk yang bisa menghalangi Anda meraih kesuksesan.



1. Tidak mengatur rencana untuk esok hari

Dengan menuliskan rencana apa yang akan Anda lakukan keesokan hari, Anda memastikan bahwa keesokan hari dapat berjalan dengan mulus. Salah satu ciri orang yang tidak dapat meraih kesuksesan ialah membuang waktunya di malam hari tanpa merencanakan hari esok.



2. Tidak bercermin sebelum tidur

Bercermin disini artinya bukan berkaca untuk melihat tampilan Anda sebelum tidur namun merefleksikan diri. Tidak butuh berjam-jam untuk duduk tenang dan merenungkan apa yang Anda lakukan hari ini. Meditasi seperti itu, termasuk berdoa sebelum tidur dapat membantu pikiran lebih relaks, sehingga dapat beristirahat dengan tenang dan bangun tanpa beban keesokan harinya.



3. Menyalakan ponsel sepanjang malam

Ciri lain dari orang yang tidak dapat meraih kesuksesan dalam waktu dekat adalah menolak meninggalkan ponselnya bahkan sesaat sebelum tidur. Salah seorang pendiri The Huffington Post, Erin Brodwin menyarankan semua orang untuk mematikan ponselnya sebelum naik ke tempat tidur.



“Sinar biru (ponsel) dapat menstimulasi otak untuk terus menerus bekerja mesti mata terpejam, itu sebabnya banyak orang mengaku sulit terlelap. Ganti ponsel Anda dengan buku bacaan yang dapat membuat Anda mudah terlelap,” jelas Brodwin.



4. Jorok

Hingga saat ini masih ada saja orang yang menganggap sepele menyikat gigi sebelum tidur. “Mereka yang mengabaikan mandi atau menyikat gigi sebelum tidur tentu bukan orang-orang sukses. Bagaimana bisa sukses jika mereka menolak mengurus dirinya sendiri? Padahal berandam air hangat sebelum tidur dapat membantu mereka menghilangkan energi-energi negatif agar dapat bangun lebih segar keesokan harinya,” ujar Arianna Huffington, penulis, pebisnis, sekaligus pendiri The Huffington Post.



5. Mengonsumsi kafein di atas pukul 2 siang

“Sangat jelas apa yang akan disebabkan oleh kafein tersebut, namun masih banyak saja orang yang mengabaikannya: kafein sebelum tidur bukan pilihan tepat,” ujar Huffington.



Saat menulis bukunya berjudul The Sleep Revolution, Huffington berkonsultasi dengan beberapa orang dokter, hampir semua dokter menyarankan untuk tidak mengonsumsi kafein di atas pukul 2 siang. “Aku sangat menyukai kopi, namun sekarang aku hanya mengonsumsinya di pagi hari,” kata Huffington.



