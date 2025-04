5 Kostum Ikonik Eiko Ishioka

TEMPO.CO, Jakarta -Mesin pencari nomor satu, Google, memperingati hari ulang tahun perancang busana asal Jepang Eiko Ishioka dengan membuat doodle penghias berandanya. Berawal dari iklan dan sampul album, desainer asal Jepang, Eiko Ishioka banting stir menjadi membuat kostum film-film box office, teater, hingga Olimpiade.



Baca: Eiko Ishioka Jadi Google Doodle, Desainer Kostum Film Box Office



Pada 1938, Eiko Ishioka lahir dan dibesarkan di Tokyo, Jepang. Ishioka mengejar impian kariernya sebagai seorang desain grafis. Pada saat itu, bidang tersebut didominasi oleh kaum adam, hanya ada segelintir perempuan yang berkecimpung di dalamnya.



Pada 1961, Ishioka memulai karier pertamanya dengan salah satu kosmetik ternama di Jepang, Shiseido. Seolah membuka jalan bagi Ishioka, iklannya bersama dengan Shiseido berhasil mengantarkan dirinya memenangi penghargaan bergengsi selama empat tahun berturut-turut.



Tema yang digunakan oleh Ishioka sejak kemunculannya selalu sama, kuat, surealis dan secara konsisten tidak dapat ditebak. 20 tahun hidupnya dihabiskan sebagai pembuat iklan handal. Hingga akhirnya seorang sutradara bernama Paul Schrader memilih Ishioka sebagai desainer dalam film Mishima: A Life in Four Chapters (1985).



Kerja kerasnya terbayar saat ia memerangi penghargaan Cannes tahun lalu sebagai kontributor artistik.



Karya Ishioka menjadi buah bibir dan terus menerus diakui secara global. Kostum rancangannya dalam film Dracula (1992) karya Francis Ford Coppola mengantarkan dirinya memenangi piala Academy Award. Selain itu, sampul album penyanyi jazz Miles Davis yang dirancang oleh Ishioka mengantarkannya memenangi piala Grammy pada 1986.



Tarsem Singh merupakan salah satu sutradara yang kerap melibatkan Ishioka dalam banyak film garapannya, termasuk film Mirror Mirror (2012). Kontribusi besar Ishioka sebagai desainer kostum dapat disaksikan pada ajang olahraga bergengsi Ilimpiade Beijing pada 2008. 9 upacara berbeda yang menampilkan kebudayaan dan sejarah Cina, 15.000 orang penari dan bujet mencapai 78 milyar pounsterling. Sungguh menakjubkan!



Sayangnya, perjuangan Ishioka harus terhenti karena kanker pankreas yang diderita. 2012 lalu, Ishioka meninggalkan dunia ini.



Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan nama Ishioka, meski Google sempat membuat doodle untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-79, berikut kostum ikonik Eiko Ishioka yang membuatnya sangat diperhitungkan di dunia desain.



Kostum Sadie Frost dalam film Dracula karya Francis Ford Coppola (1992)



Kostum Jennifer Loper dalam film The Cell karya Tarsem Singh (2000)

Kostum Justin Waddell dalam film The Fall karya Tarsem Singh (2006)

Kostum Isabel Lucas dalam film Immortals karyaTarsem Singh (2011)

Kostum Julia Roberts dalam film Mirror Mirror karya Tarsem Singh (2012)





MIRROR UK | ESKANISA RAMADIANI