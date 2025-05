5 Seleb Indonesia Jadi Model Coca Cola, Siapa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan minuman karbonasi Coca Cola meluncurkan kampanye global bertajuk Taste The Feeling. Kampanye yang menaungi brand Coca Cola, Coca Cola Diet/Light, dan Coca Cola Zero ini digulirkan di seluruh negara pada kuartal II/2016.



Kampanye Taste The Feeling akan diimplementasikan melalui berbagai elemen yaitu 10 materi iklan di TV, 100 gambar atau baliho, musik atau anthem, dan aktivitas digital yang interaktif.



Marketing Director Coca Cola Indonesia Souleymane Hamid mengatakan Taste The Feeling merupakan kampanye global yang menggunakan pendekatan bercerita atau story telling. Cerita tersebut merangkum momen-momen spesial pada kehidupan konsumen. “Uniknya, kami akan melibatkan lima selebritis Indonesia dalam kampanye Taste The Feeling. Wajah mereka akan merepresentasikan Indonesia di mata dunia,” katanya di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2016.



Kelima selebritis tersebut yaitu aktor Arifin Putra, penyanyi Eva Cilia, aktris Tatjana Saphira, atlet Balap Alexandra Asma Soebrata dan model Aubry Beer. Nantinya, lanjut Souleymane, kelima seleb Indonesia itu akan bersanding dengan ratusan model internasional yang menghiasi visual dari kampanye Taste The Feeling.



Menurut Marketing Manager Coca Cola Indonesia Suryanto Gunawan, kelima selebritas itu sudah melalui tahap seleksi ketat. Menurutnya, mereka dapat merepresentasikan kampanye Taste The Feeling. “Lima figur Indonesia yang kami pilih ini dapat mewakili generasi muda Indonesia yang semangat dan dinamis sesuai dengan konten kampanye Coca Cola,” tuturnya.



Suryanto menyatakan, Coca Cola Indonesia akan mengadaptasi kampanye Taste Feeling dengan serapan bahasa Indonesia bertajuk kampanye “Rasakan Momennya”.

