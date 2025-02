6 Fakta Dampak Pemangkasan Anggaran, WFO 3 Hari hingga Ancaman PHK

WHO Usulkan Pemotongan Anggaran setelah AS Keluar

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengajak aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama tiga hari dan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) selama dua hari dalam seminggu. Formula sistem kerja tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025.