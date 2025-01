6 Hal Ini (juga) Bisa Membuat Kamu Jadi Pahlawan

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan Nasional.



Semua orang bisa mengubah dunia dan menjadi orang yang akan dikenang jasanya. Mulailah dari hal kecil. Simak beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai salah satu perjuangan kecil di Hari Pahlawan Nasional :



1.Mulai dari Hal Kecil

Mulai lakukan dengan tindakan kecil dan ambil langkah langkah awal untuk segera melakukannya. Ini adalah rahasia dari pemenang Nobel Prize, Muhammad Yunus, pendiri keuangan mikro dan pinjaman mikro asal Bangladesh. Sebelum pensiun, Yunus yang disebut sebagai bapak keuangan mikro tersebut membantu ribuan orang mendapatkan pinjaman usaha tanpa agsuran. Dia terkejut ketika ia mengetahui bahwa dengan langkah awalnya meminjamkan hanya US$ 27 (sekitar 365 ribu rupiah ) dari uangnya sendiri, ia dapat membantu 42 orang. Proyek pertamanya sukses dan dia terus membangunnya sampai menciptakan Grameen Bank. Pada tahun 1997, Grameen Bank telah mengeluarkan US$ 6,38 miliar (sekitar 83 triliun rupiah) kepada 7,4 juta peminjam, yang bertujuan untuk memberdayakan orang lain dalam membangun bisnis dan memperbaiki situasi mereka sendiri. Yunus berhasil memimpin beberapa inisiatif lain untuk membantu orang miskin, dimulai dari hal kecil setiap waktu.



2. Menjadi Tetangga yang Baik

Tidak harus berkelana untuk berdampak pada masyarakat. Kamu sebenarnya bisa berpengaruh besar terhadap tetangga di sekitar lingkunganmu. Pelajaran ini bisa diambil dari John Paul Flintoff, dalam diskusinya di Talk Talk 2012 berjudul ‘How to Change the World’. Flintoff bekerja untuk melindungi lingkungan dan mencegah pemanasan global. Dia menyadari bahwa dia bisa membuat perbedaan langsung lewat tetangga-tetangganya. Ia memberi tetangganya tanaman tomat. Setiap tahun, dia menawarkan ekstra bibit tomat pada tetangganya. Tindakan baik dan sederhana ini membuat tetangganya mulai menumbuhkan makanan mereka sendiri, sehingga sedikit mengurangi dampak lingkungan.



3. Mengamati Isu.

Cara lain adalah mengetahui tentang sebuah isu yang tidak mendapatkan perhatian cukup, dan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Setelah itu, amati masalahnya, menganjurkan perubahan, dan berbagi informasi dengan teman, maupun keluarga. Kamu bisa melakukannya melalui media sosial, dan bahkan dengan menulis surat kepada perwakilan pemerintah. Bekerja pada sebuah isu seperti ini bisa menciptakan dampak yang sangat besar. Apalagi sekarang dengan media sosial, pesan yang kamu sampaikan bisa menyebar lebih uas dan lebih cepat di internet.



4. Terus Melakukan Kebiasaan Berbuat Baik

Kebiasaan kecil bisa menciptakan efek luar biasa pada seseorang. Hal tersebut bisa dimulai dari memberi senyuman bagi sesorang, menyumbang untuk amal, dan hal lainnya. Penelitian juga menemukan bahwa melakukan tindakan kebaikan yang sederhana ini meningkatkan perasaan bahagia dan positif. Satu studi bahkan menemukan bahwa "Tindakan kebaikan menciptakan kehangatan emosional, yang melepaskan hormon yang dikenal sebagai oksitosin. Oksitosin menyebabkan pelepasan zat kimia yang disebut nitric oxide, yang melebarkan pembuluh darah. Hal ini mengurangi tekanan darah dan, oleh karena itu, oksitosin dikenal sebagai hormon kardioprotektif yang bisa melindungi jantung dengan menurunkan tekanan darah”.



5. Berdoa atau Bermeditasi

Meskipun tampak seperti perubahan internal, doa dan meditasi juga telah terbukti memiliki efek positif pada daerah disekitar. The Maharishi Effect menunjukkan bahwa ada hubungan antara meditasi dan keselarasan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa penelitian telah mendokumentasikan pengurangan tingkat kejahatan di masyarakat dimana setidaknya satu persen penduduk mempraktikkan meditasi transendental. Meditasi adalah alat yang ampuh untuk membawa kedamaian internal kita sebagai individu, tapi mungkin juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita.



6. Jadilah Orang yang Dapat Dipercaya dalam Segala Hal

Setiap orang memiliki nilai dan perspektif unik tentang kehidupan. Tidak ada yang seperti dirimu di alam semesta ini. Bawa dirimu ke arah yang benar dan dapat dipercaya dalam setiap situasi. Kejujuran menciptakan tingkat pemberdayaan, kreativitas, dan kesejahteraan yang lebih tinggi yang sangat membantu orang lain.



