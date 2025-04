7 Jurus Menjadi Kaya dan Tetap Kaya

TEMPO.CO, Jakarta - Kekayaan, hampir semua orang menginginkannya, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkannya.



Menjadi kaya membutuhkan kombinasi keberuntungan, keterampilan, dan kesabaran. Untuk menjadi kaya, Anda harus mengatur diri di jalan yang mengarah ke karir moneter untuk memperkaya, kemudian menangani uang yang Anda peroleh dengan bijaksana dengan berinvestasi, menyimpannya, dan mengurangi biaya hidup Anda. Menjadi kaya, tulis wikiho.com, tidak mudah, tetapi dengan sedikit ketekunan dan pengambilan keputusan terampil, itu pasti mungkin. Simak 7 hal yang harus dilakukan.



1. Menempatkan uang di pasar saham. Menginvestasikan uang dalam saham, obligasi, atau kendaraan lain dari investasi yang akan memberikan pengembalian tahunan atas investasi (ROI) yang cukup besar untuk mendukung Anda di masa pensiun Anda. Misalnya, jika Anda memiliki US$1 juta yang diinvestasikan dan Anda mendapatkan 7 persen ROI percayalah, itu US$70.000 per tahun, dikurangi inflasi.



2. Menyimpan uang untuk masa pensiun. Tetap hemat. Tampaknya sedikit orang yang menyimpan cukup untuk pensiun. Jangan menaruh semua kepercayaan Anda pada Jaminan Sosial. Dalam hal apapun, Jamsostek tidak pernah dirancang untuk menjadi satu-satunya sumber bagi pensiunan pada tahun kemudian mereka. Itu membuat semua lebih penting bahwa Anda menyimpan dan berinvestasi untuk masa depan.



3. Berinvestasi dalam real estate. Relatif aset yang stabil seperti sewa properti, atau potensi lahan pembangunan di daerah yang terus berkembang adalah cara yang baik untuk membangun kekayaan. Seperti dengan investasi apapun, tidak ada jaminan. Banyak orang, bagaimanapun, telah melakukan cukup baik dengan real estate. Investasi tersebut cenderung untuk menghargai nilai dari waktu ke waktu.



4. Investasikan waktu Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin memiliki waktu luang, sehingga Anda memberikan diri beberapa jam sehari untuk melakukan apa-apa. Namun, jika Anda berinvestasi beberapa jam untuk mendapatkan kaya, Anda bisa memiliki 20 tahun waktu luang (24 jam sehari!) dengan pensiun dini. Apa yang dapat Anda berikan sekarang dalam pertukaran untuk menjadi kaya nanti? Penasihat investasi Dave Ramsey memberitahu pendengar radionya, "Hiduplah seperti tidak ada orang lain hari ini sehingga Anda dapat hidup seperti tidak ada orang lain besok."



5. Hindari pembelian yang cenderung terdepresiasi cepat. Menghabiskan US$50.000 pada mobil kadang-kadang dianggap pemborosan karena itu mungkin bahwa nilai itu tidak akan mencapai setengahnya dalam lima tahun, terlepas dari berapa banyak pekerjaan yang dimasukkan ke dalamnya. Segera setelah Anda mengendarai mobil baru, itu sudah terdepresiasi sekitar 20 persen -25 persen dalam nilai dan terus setiap tahun.



6. Jangan menghabiskan uang pada hal-hal bodoh. Mendapatkan nafkah itu cukup sulit. Tapi sulit dan menyakitkan ketika Anda menghabiskan uang yang Anda peroleh dengan susah payah pada lubang hitam keuangan. Evaluasi kembali hal-hal yang menghabiskan uang Anda. Misalnya: kasino, rokok, hobi ke bioskop atau minum di klub, juga beli tiket kelas satu. Apa yang Anda dapatkan untuk ekstra US$1000? Sebuah handuk panas dan hal lain ukuran 4 inci (10,2 cm) di ruang kaki? Menginvestasikan uang bukan membuangnya



7. Tetap kaya. Sulit untuk menjadi kaya, tetapi lebih sulit untuk tetap kaya. Kekayaan Anda selalu akan terpengaruh oleh pasar, dan pasar memiliki pasang surut. Jika Anda terlalu nyaman ketika waktu terasa baik, Anda akan segera turun kembali ke titik awal ketika pasar mengalami kemerosotan. Jika Anda mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, atau jika persentase poin ROI Anda naik, Jangan menghabiskan. Menyimpannya ketika bisnis lambat dan ROI Anda turun dua persen.