8 Kasus Dugaan Korupsi yang Pernah Terjadi di Pertamina

Atas perbuatannya, Karen ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 19 September 2023. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi pengadaan LNG sekitar US$ 140 juta atau Rp 2,1 triliun.

Pada 2019, KPK mengungkap perkara suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES). KPK juga sudah menetapkan Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto sebagai tersangka.

Pada periode 2010-2023, Bambang disebut telah menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar AS melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Suap tersebut diberikan atas bantuan Bambang kepada pihak Kernel Oil terkait kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang kepada PES di Singapura dan pengiriman kargo.

Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ld. Perjanjian jual beli diteken pada 1 Mei 2009 dengan modal 66,2 juta dolar Australia atau sekitar Rp 568 miliar, dengan asumsi memperoleh 812 barel minyak per hari.

Namun, Basker Manta Gummy (BMG) hanya dapat menghasilkan minyak mentah untuk PHE Australia Pty. Ltd rata-rata sebesar 252 barel per hari. Pada 5 November 2010, Blok BMG Australia dinyatakan tutup usai ROC Oil Ltd, Beach Petroleum Sojits, dan Cieco Energy menghentikan produksi minyak mentah dengan alasan tidak ekonomis.