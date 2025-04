AAJI Targetkan Anggota MDRT Indonesia Tertinggi se-ASEAN

TEMPO.CO, Jakarta - Million Dollar Round Table Indonesia (MDRT) bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menargetkan jumlah keanggotaan di Indonesia tertinggi di kawasan ASEAN. Saat ini, Indonesia masuk dalam peringkat ketiga untuk kawasan ASEAN dengan 1.367 anggota MDRT.



Peringkat pertama adalah Filipina dengan jumlah 1.556 anggota, disusul Thailand 1.541 anggota, Indonesia 1.367 anggota, Vietnam 1.247 anggota, Singapore 1.086 anggota, dan Malaysia 1.041 anggota.



Ketua AAJI Hendrisman Rahim mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan jumlah anggota MDRT untuk meningkatkan kontribusinya terhadap industri asuransi. "MDRT itu kan ekslusif, ada persyaratan-persyaratannya untuk masuk. Kami ingin jumlahnya meningkat meski syaratnya bayak dan eksklusif," kata Hendrisman di Rumah AAJI, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Juli 2017.



Menurut Hendrisman, jumlah anggota MDRT di Indonesia pada tahun 2017 meningkat sebesar 47 persen dibandingkan dengan total anggota MDRT tahun 2016 yang sebesar 928 anggota.



Di kuartal pertama tahun 2017, jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia bertumbuh 15,2 persen menjadi 566.356 orang. Dengan peningkatan itu, MDRT berkontribusi sekitar 3 persen dari jumlah keseluruhan agen asuransi jiwa di Indonesia. "Kita akan mendorong pertumbuhan anggota MDRT untuk sejalan dengan pertumbuhan jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia," ujarnya.



Hendrisman mendukung penuh upaya meningkatkan jumlah anggota MDRT untuk meningkatkan literasi asuransi di masyarakat Indonesia. "Harapannya literasi asuransi tidak hanya di kota-kota besar saja, namun juga di setiap daerah," tuturnya.



Country Chair MDRT Indonesia Aryani P. Razik mengatakan bahwa MDRT menargetkan generasi Y untuk masuk ke dalam MDRT dan menjadi financial planner skala internasional.



"Saat ini generasi Y yang tidak suka dengan aturan formal. Ini profesi yang tidak butuh modal, waktu kerja bisa diatur, worklife balance, berpenghasilan tinggi bersama value hidup yang tinggi di usia muda," kata Aryani.



Untuk menjadi anggota MDRT, lanjut Aryani, seorang agen asuransi perlu mengumpulkan premi sebesar Rp542,57 juta setahun petama, dan untuk level Court of The Table sebesar Rp1,63 milliar. "Level tertinggi yaitu Top of The Table harus mengumpulkan sebesar Rp3,26 milliar per tahun," ujarnya.



PUTRI THALIAH | WAWAN PRIYANTO