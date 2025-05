TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset NH Securities Reza Priyambada memprediksi support (batas atas) kurs rupiah pada perdagangan hari ini berada di level 13.286 per dolar Amerika dan resisten (batas bawah) pada posisi 13.268 per dolar Amerika Serikat.



“Harapan akan adanya penguatan laju rupiah baru terlaksana kali ini,” kata Reza, Rabu, 18 Mei 2016. Ia berharap laju rupiah dapat bertahan di zona positif sehingga dapat membuka peluang untuk kenaikan lebih lanjut.



Adapun pada perdagangan kemarin, kurs rupiah ditutup menguat setelah sebelumnya terus-menerus anjlok. Berdasarkan Jisdor, rupiah ditutup pada level 13.278, naik 50 poin dari posisi Senin di level 13.328. Kondisi itulah yang menciptakan peluang penguatan baru bagi laju rupiah.



Penguatan tersebut karena tiga hal. Pertama, lonjakan harga minyak dunia yang mampu mengimbangi laju dolar Amerika. Kedua, laju yen cenderung melemah seiring dengan rencana BoJ, bank sentral Jepang, yang akan memberi pelonggaran moneter. Ketiga, rilis dari utang luar negeri Indonesia yang ditanggapi dingin.



“Utang luar negeri masih dianggap stabil meski terdapat kenaikan jumlah,” ucapnya.



Utang luar negeri Indonesia pada akhir triwulan pertama 2016 tercatat US$ 316,0 miliar atau tumbuh 5,7 persen (YOY), relatif stabil dibanding pertumbuhan utang luar negeri pada akhir triwulan keempat 2015.



Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri jangka panjang tercatat meningkat, sementara utang luar negeri jangka pendek menurun. Berdasarkan kelompok peminjam, utang luar negeri sektor publik tercatat meningkat, sementara utang luar negeri sektor swasta menurun.



Dengan perkembangan tersebut, rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto pada akhir triwulan pertama 2016 tercatat 36,5 persen, sedikit meningkat dari 36,0 persen pada akhir triwulan keempat 2015.



Berdasarkan kelompok peminjam, posisi utang luar negeri Indonesia didominasi utang luar negeri sektor swasta. Pada akhir triwulan pertama 2016, posisi utang luar negeri sektor publik sebesar US$ 151,3 miliar (47,9 persen dari total utang luar negeri), sementara utang luar negeri sektor swasta mencapai US$ 164,7 miliar (52,1 persen dari total utang luar negeri).



BAGUS PRASETIYO