Ada Kopi Kintamani di Seattle, Harganya Aduhai

TEMPO.CO , Jakarta: Atase Perdagangan Indonesia di Amerika Serikat terus gencar memperkenalkan kopi asli Indonesia di Amerika Serikat. Mereka menyelenggarakan berbagai acara di mana tamu-tamu yang hadir dapat melihat dan menikmati langsung berbagai jenis kopi racikan nusantara.



Dalam pameran Specialty Coffee Association of America (SCAA) yang berlangsung pekan lalu di Seattle, Amerika Serikat, 39 jenis kopi dari berbagai daerah Indonesia dipamerkan. "Karena begitu banyaknya, kita dijuluki surga kopi dunia oleh komunitas kopi di sana," kata Atase Perdagangan Indonesia Washington D.C. Ni Made Ayu Marthini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 14 April 2015.



Pengunjung bisa mencicipi suguhan berbagai macam kopi Indonesia berkualitas dunia. Ada Arabica Flores Manggarai, Arabica Blue Java, Arabica Malabar Mountain, dan Arabica Kalossi Sulotco.



Jenis kopi yang tengah naik daun adalah Arabica Bali Kintamani Natural, dengan cita rasa mirip cokelat. "Namun, kopi Kintamani ini terbatas kuantitasnya. Harganya cukup bagus untuk petani," kata Made.



Atase Perdagangan juga menampilkan acara "Indonesian Coffee Heritage: Coffee Cupping and Movie Screening" yang berlangsung di Los Angeles. Selain menampilkan film dokumenter berjudul Aroma of Heaveb karya Budi Kurniawan, sejumlah varian kopi nusantara lain juga turut dihidangkan di acara ini.



Jenis pertama adalah pemenang lelang kopi Trade Expo Indonesia ke-29 yakni kopi Malabar, lalu Minang Solok, dan Aceh Gayo. Tak hanya itu, produk dengan cita rasa kopi seperti biskuit coffee joy dan permen kopiko juga berhasil menarik perhatian pengunjung karena keunikannya.



Pengunjung yang hadir tak hanya para barista ataupun roaster coffee yang tengah mencari varian baru. Artis Hollywood Bai Ling, Councilman 4th District Los Angeles City Tom Pabonge, dan Vice President Special Olympics World Games Elga Sharpe turut datang menjajal nikmatnya kopi nusantara. "Masyarakat dan artis Hollywood sampai ketagihan kopi Indonesia," kata Konsul Jenderal Indonesia Los Angles, A. Umar Hadi.



Kedua acara ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor kopi Indonesia ke Amerika serikat. Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles, Arief Wibisono menjelaskan kualitas kopi Indonesia termasuk yang terbaik di antara kopi impor lain yang beredar di Amerika. "Tentu kami berharap terjadi lonjakan permintaan para pengusaha kopi di Amerika," katanya.



Arief merasa yakin, promosi dagang ini akan berhasil. Sebab tak hanya promosi, Indonesia juga membungkus komoditasnya dengan nilai kebudayaan. "Kopi juga merupakan warisan kebudayaan nusantara," katanya.



Menurut data dari U.S. Department of Commerce, impor kopi Amerika dari Indonesia pada periode 2014 lalu mencapai US$ 323, 10 juta. Angka ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$ 290,34 juta. Indonesia berada di peringkat ke-6 di bawah Brasil, Kolombia, Vietnam, Kanada, dan Guatemala. Pangsa pasar kopi nusantara sendiri saat ini sebesar 5,49 persen.



URSULA FLORENE SONIA