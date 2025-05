Ada Wi-Fi di Kereta Baru Cirebon Ekspres

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon melakukan peluncuran perdana satu rangkaian kereta Cirebon Ekspres. "Perjalanan relasi Cirebon-Gambir dan sebaliknya akan dilayani kereta baru modifikasi," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro melalui siaran pers, Kamis, 19 Februari 2015.



Rangkaian KA Cirebon Ekspres yang diluncurkan terdiri dari lima kereta kelas eksekutif (5-K1) dan dua kereta kelas bisnis (2-K2). "Penggantian rangkaian kereta api Cirebon Ekspres dengan kereta yang telah di modifikasi ini bertujuan untuk memanjakan penumpang KA dengan tambahan fasilitas di dalamnya sehingga memiliki kesan lebih mewah dan nyaman layaknya hotel berjalan," kata Edi.



Edi menyatakan, modifikasi rangkaian kereta api Cirebon Ekspress (retrofit) khususnya untuk kelas eksekutif meliputi tampilan dinding dalam kereta (interior) yang diganti dengan modul aluminium coating bernuansa minimalis. Tampilan dinding luar (eksterior) juga dicat ulang dengan list baru.



Di dalam kereta, penumpang akan dimanjakan dengan fasilitas tambahan seperti, penerangan di dalam kereta menggunakan lampu LED, Wi-Fi, CCTV, serta konsep interior yang menampilkan seni lukisan kaca, heritage, batik khas Cirebon, perkembangan Cirebon, dan perkembangan kereta api dari masa ke masa.



Pada rangkaian kereta kelas eksekutif berkapasitas tempat duduk hanya 48 kursi. Di dalamnya dilengkapi dua unit LED TV 32 inci di ujung rangkaian kereta dan dua unit LED TV 27 inci di bagian tengah rangkaian kereta. Selain itu, terdapat meja makan (dining table) di setiap kursi.



Pada setiap rangkaian terdapat dua jenis toilet (duduk dan jongkok) dengan sistem Toilet Ramah Lingkungan (TRL) yang dilengkapi dengan sensor tampilan toilet (jika di dalamnya ada orang maupun asap rokok). Sedangkan modifikasi pada rangkaian baru kereta bisnis, dilakukan perbaikan pada bagian eksterior dan interior kereta serta di dalamnya ditambahkan fasilitas dua unit LED TV 32 inci.



Edi mengatakan secara bertahap seluruh rangkaian KA Cirebon Ekspres akan diganti dengan rangkaian baru. "Pada tahap pertama, diluncurkan 1 train set rangkaian baru KA Cirebon Ekspres terlebih dahulu dengan tema you'll never forget dan untuk tahap selanjutnya akan diluncurkan train set ke-2 dengan tema you'll be happy dan train set ke-3 dengan tema step move on," katanya.



PINGIT ARIA