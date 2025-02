Ada yang Khawatir Danantara Bisa Bernasib Sama dengan 1MDB Malaysia: Kronologi Kasus 1MDB

Selain itu, Kepala Negara mengeklaim pemerintah berhasil mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan bertanggung jawab dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian Danantara yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin pagi.

Pihak berwenang Malaysia menuduh mantan Perdana Menteri Najib Razak menerima lebih dari $1 miliar dari dana 1MDB. Dalam gugatan di AS, seorang yang disebut sebagai "Malaysian Official 1" diduga menerima dana tersebut, termasuk $681 juta menjelang pemilu 2013, ketika partainya, UMNO, tetap berkuasa meskipun kalah suara secara nasional. Sebagian dana juga disebut digunakan untuk membeli perhiasan bagi istrinya.

Desember 2013

Film The Wolf of Wall Street yang dibintangi Leonardo DiCaprio dirilis di AS. Film senilai $100 juta ini diproduksi oleh Red Granite Pictures, yang didirikan oleh Riza Aziz, anak tiri Najib. Dalam kredit film, Jho Low disebut sebagai pihak yang berkontribusi.