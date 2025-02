Adhi Karya: Danantara Memperkuat Pertumbuhan dan Positif bagi Pembangunan Infrastruktur

Dana sebesar US$ 20 miliar atau Rp 300 triliun itu, ujar dia, merupakan hasil penghematan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir US$ 20 miliar, dalam bentuk tabungan negara,” ucap dia. “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran.”

"Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa, 'Oh, pemerintah Indonesia taruh duit juga kok'. Gitu, ya," ucap dia.