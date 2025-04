Ahli ITB Minta Pemerintah Kaji Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta

TEMPO.CO , Jakarta -Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB Muslim Muin menyarankan pemerintah secepatnya mengkaji dampak pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah kadung dibangun. “Pulau reklamasi yang sudah dibangun, Pulau C dan D dihentikan dulu. Kita lihat dampaknya,” kata dia pada Tempo di sela Diskusi Publik Reklamasi Teluk Jakarta yang digagas alumni ITB yang mengumpulkan petisi menolak proyek itu di kampus ITB, Bandung, Sabtu, 18 November 2017.

Dia menolak opsi meneruskan pembangunan Pulau C dan D yang kadung sudah dibangun. “Jangan dibilang oke, biarkan dulu karena sudah kadung, terus nanti dipikirkan solusinya. Jangan begitu. Hentikan dulu, baru difikirikan solusi yang tdak terhentikan ini untuk opsinya,” kata Muslim.

Aliran sungai yang terhambat oleh keberadaan pulau reklamasi itu memaksa membangun Giant Sea Wall. Tak hanya itu, pemerintah juga wajib membangun pompa untuk memastikan debit aliran sungai yang bermuara ke teluk Jakarta tidak berkumpul di dalam kolam air yang dikelilingi tembok Giant Sea Wall tersebut. Imbas selanjutnya, keberadaan air yang terjebak di dalam dalam tembok mengelilingi teluk Jakarta itu bakal mengganggu operasioanal PLTU yang ada di teluk Jakarta. Proyek itu juga akan memaksa nelayan pindah. “Reklamasi itu menyumbat air, itu harus di pompa sebesar debit banjir 3 ribu meter per detik (air hujan yang turun dari Bogor),” kata Muslim.

Muslim mengatakan, biaya konstruksi pembangunan pulau reklamasi itu murah ketimbang keuntungan pengembang yang menjual lahan pulau reklamasi. Hitungan kasarnya, reklamasi itu hanya butuh biaya menguruk pasir reklamasi itu setara 10 Dollar AS per meter kubik. “Harga reklamasi itu sekitar Rp 1-2 juta per meter persegi, dia jual Rp 30 juta, luar biasa,” kata dia.