AIPGI Keberatan Penghentian Impor Garam: Produksi Domestik Tidak Mencukupi

Cucu yang juga pernah menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat ini merinci, industri aneka pangan perlu mengimpor 600 ribu ton per tahun, sedangkan industri farmasi sebesar 6 ribu ton per tahun. CAP, yang importasinya masih diizinkan, memimpin dengan impor sebesar 2,3 juta ton per tahun.