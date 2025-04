Akhir September, Rupiah Menguat 43 Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah akhirnya kembali ditutup rebound dari pelemahan empat hari berturut-turut pada perdagangan hari ini, Jumat, 29 September 2017. Rupiah ditutup menguat 43 poin atau 0,32 persen ke level Rp 13.472 per dolar Amerika Serikat (AS).

Pada perdagangan Kamis, 28 September 2017, pukul 12.40 WIB, rupiah melemah 104 poin atau 0,71 persen ke level Rp 13.549 per dolar AS. Ini merupakan level terendah sejak 1 Desember 2016, yakni di level Rp 13.565 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.438–Rp 13.502 per dolar AS.