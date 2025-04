Akhir Tahun, Harga Emas Antam Naik Jadi Rp 632 Ribu per Gram

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau emas Antam naik ke posisi Rp 626 ribu per gram pada Sabtu, 30 Desember 2017. Sehari sebelumnya, Jumat, 29 Desember 2017, harga emas Antam ada di posisi Rp 630 ribu per gram.



Harga pembelian kembali atau buyback juga pada Jumat, 29 Desember, berada pada angka Rp 561 ribu. Sedangkan, hari ini harga pembelian mengalami peningkatan menjadi Rp 563 ribu.



Antam menjual emas dengan berat 1-500 gram. Hingga pukul 17.00, terpantau sebagian besar emas Antam masih tersedia. Berikut ini daftar harga emas Antam di kantor Antam Pulogadung pada 30 Desember:



Emas 1 gram Rp 632 ribu

Emas 2 gram Rp 1.224.000

Emas 2,5 gram Rp 1.520.500

Emas 3 gram Rp 1.819.000

Emas 4 gram Rp 2.413.000

Emas 5 gram Rp 3.016.000

Emas 10 gram Rp 5.983.000

Emas 25 gram Rp 14.882.000

Emas 50 gram Rp 29.715.000

Emas 100 gram Rp 59.379.000

Emas 250 gram Rp 148.323.000

Emas 500 gram Rp 296.444.000



Antam juga menjual emas bercorak batik dengan berat 10 gram dan 20 gram. Untuk harga emas Antam bercorak batik dengan berat 10 gram dijual dengan harga Rp 6.437.000 per bar atau Rp 643.700 per gram. Sedangkan untuk ukuran 20 gram seharga Rp 12.476.000 per bar atau Rp 623.800 per gram.



Selain itu, Antam menjual emas batangan tematik kemasan Idul Fitri. Emas kemasan Idul Fitri Antam dengan berat 1 gram dijual dengan harga Rp 708 ribu per bar. Untuk emas kemasan Idul Fitri dengan berat 2 gram dijual Rp 1.300.000 per bar dan berat 5 gram dijual Rp 3.092.000 per bar.