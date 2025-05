Akhirnya, di Prancis Ada Gerai Bank Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penyedia layanan keuangan syariah NoorAssur membuka layanan perbankan syariah di Chelle, Seine-et-Marne (Paris). Ini adalah gerai bank syariah pertama yang ada di Prancis.



Di buka per Sabtu, 5 September 2015, waktu setempat, NoorAssur sudah didatangi lebih dari 3 ribu nasabah. Hal ini membuat penggagas NoorAssur Sonia Mariji optimistis akan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Prancis, meskipun masih dirudung Islam phobia pasca-tragedi penembakan kantor majalah Charlie Hebdo.



“Bank ini menjawab penantian panjang warga Paris terhadap layanan perbankan syariah,” ujar Mariji, seperti yang dilansir Le Figaro, Sabtu, 5 September 2015, waktu setempat. Pada 2016, 20 kantor cabang akan dibuka merata di seluruh Prancis.



Konsep syariah yang ditawarkan Mariji tak berbeda seperti konsep keuangan syariah pada umumnya. NoorAssur tak menganut sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil untuk para nasabahnya.



“Kami tawarkan alternatif pelayanan tak khusus untuk muslim saja,” ujarnya. Mariji mengklaim dari 3 ribu nasabah yang sudah terdaftar, sekitar 300 nasabah tak memeluk Islam. Pun dari dana yang terhimpun sebesar US$ 7,8 juta, US$ 390 ribu di antaranya berasal dari dana perusahaan.



NoorAssur sebenarnya sudah eksis sejak 2012 secara online. Namun, baru tahun ini mereka dapat mengoperasikan layanan offline. Tak hanya perbankan, NoorAssur juga melayani layanan takaful (asuransi), tabungan pernikahan, tabungan pendidikan, tabungan bangun rumah, dana pensiun, dan investasi.



LE FIGARO | ANDI RUSLI