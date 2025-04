Alasan Bahlil Usul Impor Minyak dan LPG dari AS Ditambah US$ 10 M

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan penambahan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat (AS). Dengan begitu, neraca perdagangan RI dan AS menjadi seimbang.

"Kami mengusulkan dari ESDM adalah pertama, kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor kita LPG yang angkanya kurang lebih di atas US$ 10 miliar," ujar Bahlil di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 April 2025.

Dia menyebut, rencana penambahan impor minyak dan LPG itu bertujuan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS. Sebagaimana diketahui, AS mengenakan tarif resiprokal lantaran adanya defisit perdagangan. Bahlil optimistis bahwa dengan rencana tersebut, neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS dapat seimbang.