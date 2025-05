Alasan Boy Thohir dan 3 Direksi Mundur dari GOTO

Dia menjabat hingga 2013. Pada 2011, PT Adaro Energy Tbk dinobatkan sebagai salah satu perusahaan dalam kategori The Asia’s Fab 50 Companies oleh Forbes. Di saat yang sama, Garibaldi juga terpilih sebagai Businessman of the Year oleh Forbes Indonesia.

Thomas meraih gelar Sarjana dari University of Arizona dan gelar Master dari School of International and Public Affairs Columbia University di New York.

3. Nila Marita Indreswari