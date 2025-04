Alasan Trump Terapkan Tarif Impor Balasan dan Dampak Negatifnya Bagi Ekspor Indonesia

Data Badan Pusat Statistik memaarkan pada Februari 2025 Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan beberapa negara, dan tertinggi dengan AS. Sementara itu, Ekspor non-migas Indonesia ke AS pada Februari 2025 mencapai US$ 2,35 miliar. Angka tersebut naik dibanding Februari 2024 yang sebesar US$ 2,1 miliar.