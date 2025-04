Alfamidi Tambah 202 Gerai Baru Sepanjang 2016

TEMPO.CO, Jakarta - PT Midi Utama Indonesia Tbk. telah membuka 202 gerai baru sepanjang 2016, sehingga total gerai menjadi 1.265 gerai.



Hingga 2016, komposisi gerai Grup Alfamart terdiri dari minimarket MIDI milik sendiri 1.202 minimarket, kerja sama waralaba 20 gerai, convenience store 35 gerai, supermarket 8 gerai. Adapun gerai convenience milik sendiri berkurang 3 gerai dari 38 gerai pada 2015.



Pertumbuhan gerai emiten bersandi saham MIDI telah membawa dampak positif pada penjualan. Dalam laporan keuangan Desember 2016 yang dikutip pada Senin (20 Februari 2017), MIDI mencatatkan pendapatan bersih per 2016 senilai Rp8,49 triliun, tumbuh 18,43% dari posisi Rp7,17 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.



Adapun beban penjualan MIDI per 2016 mencapai Rp1,65 triliun, tumbuh 20,4% dari posisi Rp1,37 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2016, laba usaha MIDI naik Rp95,99 miliar atau 29% year on year menjadi Rp421,91 miliar.



Emiten yang dikenal dengan Alfamidi mencatatkan nilai laba komprehensif tahun berjalan 2016 menjadi Rp202,43 miliar atau tumbuh 37,3% dari posisi Rp147,4 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

BISNIS.COM