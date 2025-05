Anak-anak Ajaib dari India, Siapa Saja Mereka?

TEMPO.CO, Jakarta - Meski masih berstatus negara miskin, sejak dulu India dikenal memiliki banyak orang pintar. Begitu banyak penemuan yang lahir di negara Asia Selatan ini.



Kini, beberapa orang anak muda juga mencuri perhatian dunia lewat kemampuan mereka yang dianggap luar biasa. Siapa saja mereka?



1. Ramkumar Raman. Usianya baru 18 tahun dan ia tercatat sebagai akuntan bayaran termuda di muka bumi. Kebiasaan uniknya adalah memakan kari yang sama dan mengenakan baju yang juga selalu sama di setiap ujian. Ia menjalani ujian di Dubai, UEA, dan mengerjakan soal sebanyak 14 lembar dengan waktu yang sangat singkat. Remaja kelahiran Madras itu kini berniat untuk melanjutkan kuliah di AS dan bercita-cita menjadi bankir investasi.



2. Shorya Mahanot. Dijuluki "Picasso Cilik" karena keahliannya sebagai pelukis di usianya yang baru 7 tahun. Mahanot sudah mulai melukis dengan gaya abstrak sejak tiga tahun silam.



3. Akrit Jaswal. Ketika masih berusia 7 tahun, Jaswal dikenal sebagai "dokter cilik" karena ia mampu menyembuhkan seorang bocah perempuan yang mengalami luka bakar di tangan. Kini di usia 22 tahun, Jaswal sudah memiliki gelar di ilmu zoologi, botani, dan kimia dan ingin meneruskan kuliah di Universitas Harvard di AS. Pemuda asal Punjab ini juga pernah muncul di acara bincang-bincang terkenal "Oprah Show" dan giat menemukan pengobatan untuk penderita kanker.



4. Priyanshi Somani. Dijuluki kalkuator hidup karena kepintarannya menghitung lebih cepat dari alat hitung itu. Ia sudah dikenal lewat kepandaian matematikanya sejak berusia 6 tahun dan pernah masuk Limca Book of World Record dan Guinness Book of World untuk kehebatannya menghitung. Kini, di usia 16 tahun, gadis asal Gujarat itu sudah bekerja sebagai asisten bagian riset di Universitas Stanford, AS.



5. Kautilya Pandit. Dijuluki "Google Boy" karena anak ajaib ini bisa memberikan kita jawaban yang detail mengenai 213 negara di dunia, seperti pendapatan per kapita, status ekonomi, letak geografis, dsb. Usiana 7 tahun dan duduk di kelas 3 SD Harvana.



6. Ajay Puri. Dia adalah desainer web termuda di dunia. Di usia 4 tahun, ia sudah menciptakan situs microsoftkid.com. Kini usianya 20 tahun dan pemuda asal Hyderabad ini telah muncul di banyak acara televisi dan koran serta bertemu banyak bintang Bollywood, tokoh politik dan bisnis, berkat kelebihannya itu. Ia telah membuat banyak desain web untuk perusahaan-perusahaan besar di dunia.

PIPIT