Analis: Pengesahan RAPBN Antar IHSG ke Level 6.025

Pada Desember, The Fed juga bakal menaikkan suku bunga yang bakal menekan nilai tukar rupiah, sehingga Bank Indonesia juga bakal sulit menurunkan suku bunga. "Ini kurang baik ya untuk pasar saham kita, meski tidak begitu besar pengaruhnya," ujarnya. Ditambah lagi The fed juga bakal melakukan normalisasi neraca Fed dari US$ 10 miliar pada Oktober ini menjadi US$ 50 miliar pada tahun depan yang memicu kuatnya dolar.