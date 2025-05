TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada memprediksi, support (batas atas) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini berada pada level 13.288 dan resisten (batas bawah) di level 13.360.



“Ada harapan untuk membaiknya laju rupiah. Dengan begitu, rupiah masih dapat bertahan di zona hijaunya,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis, 12 Mei 2016.



Kesempatan rupiah melenggang kembali ke zona hijau ini karena kemarin kurs rupiah ditutup menguat. Hal ini terjadi lantaran imbas membaiknya laju harga minyak mentah dan sentimen lainnya yang mengarah positif.



Reza menuturkan menguatnya laju harga minyak dunia mendorong laju saham-saham energi Amerika. Hal ini seiring dengan ekspektasi pasar terhadap meningkatnya pembelian minyak sehingga mengurangi penumpukan cadangan. Dengan begitu, kekhawatiran terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed, Bank Sentral Amerika, pada Juni, berkurang.



“Peluang itulah yang membuat laju rupiah mampu berbalik positif,” katanya.



Ditambah lagi dengan Survei Penjualan Eceran Maret 2016 dari Bank Indonesia yang mengindikasikan secara tahunan penjualan eceran meningkat. Hal ini tercermin dari indeks penjualan riil (IPR) Maret 2016, yang tumbuh 11,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Februari 2016, yakni 10,6 persen (yoy).



Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah ditutup menguat pada perdagangan kemarin, setelah sebelumnya terus melemah dan nyaris memasuki zona merah. Rupiah ditutup pada level 13.271 per dolar Amerika atau naik 62 poin dari posisi sebelumnya di level 13.333 per dolar Amerika.



