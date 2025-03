Anggota DPR Kritik Pemerintah, Harga Pangan Naik di Bulan Ramadan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok dan harga pangan aman selama Ramadan sampai dengan Idulfitri. Perhatian lembaganya kini hanya tertuju kepada harga komoditas cabai rawit yang masih tinggi, yakni Rp 104.741 per kilogram di Jakarta.

Dari pantauan di Panel Harga Bapanas, harga rata-rata cabai rawit merah tembus Rp 94.193 per kilogram. Harga ini jauh melampaui harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 40 ribu hingga Rp 57 ribu per kilogram. Pekan lalu, harganya masih Rp83.268 per kilogram.