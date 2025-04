Apa itu Tarif Trump yang Bikin Geger Ekonomi Dunia?

Gedung Putih mendeskripsikan tarif Trump sebagai upaya untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan internasional melalui pengenaan bea masuk dari seluruh mitra dagang. Menurut pemerintah AS, besaran tarif ditetapkan sekitar setengah dari tarif yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk ekspor AS.

Dasar Perhitungan Tarif Trump

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan kebijakan tarif Trump tidak mempunyai basis ekonomi yang jelas. Dia pun mengkritisi cara Presiden AS dalam menentukan tarif impor kepada seluruh mitra dagangnya.