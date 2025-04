Arab Saudi Berpotensi Raup Duit hingga Rp 7.500 T dari Koruptor

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi berpotensi meraup duit hingga US$ 560 miliar atau lebih dari Rp 7.500 triliun dari upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan oleh Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Dana tersebut bisa diperoleh pemerintah Saudi, jika syarat pembebasan yang ditawarkan Putra Mahkota disetujui oleh para koruptor.

Pangeran sekaligus pebisnis super tajir Saudi, Alwaleed bin Talal, juga ditahan sebagai tersangka korupsi. Sosok terkenal Saudi lainnya yang dijadikan tersangka dan ditahan adalah mantan ketua pengadilan Khaled Al-Tuwaijri dan raja media Saudi, Waleed Al-Ibrahim.

Pemerintah Saudi telah membekukan sekitar 1.200 rekening bank para tersangka korupsi. Diketahui nilai aset dan kekayaan para tersangka mencapai US$ 800 miliar. Dari investigasi yang dilakukan, aparat penegak hukum memperkirakan dapat membawa uang negara kembali sebesar US$ 300 miliar. Namun, saat ini yang bisa dikuasai sedikitnya US$ 100 miliar.