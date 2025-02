Argentina Sukses Menjalankan Penghematan Anggaran, Apakah Indonesia Bisa?

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyayangkan keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran infrastruktur sebesar 34,3 persen. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Abdul Manap Pulungan mengatakan sektor infrastruktur memiliki multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian negara.