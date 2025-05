TEMPO.CO, Jakarta - Anak perusahaan Lipppo Group, Aryaduta Hotel Group tengah melakukan transformasi bisnis. Termasuk dalam transformasi ini berupa corporate rebranding dan renovasi korporat dari sembilan hotel yang dimiliki Aryaduta.



Dalam 18 bulan ke depan, Aryaduta Hotel Group tengah menyiapkan lima hotel dan dua lifestyle club. Hal ini untuk pengembangan portofolio bisnis perusahaan.



Langkah ini diambil untuk semakin mengembangkan portofolio mereka dengan rencana pengembangan kelompok usaha lainnya di masa mendatang. Dalam proses transformasi besar-besaran ini, Aryaduta mengubah standar layanan dan produk perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah mengubah pengoperasian, konsep F&B, dan implementasi sistem manajemen paperless dan berbasis cloud perusahaan.



Untuk memimpin proses transformasi ini, Aryaduta telah menunjuk hotelier terkemuka dunia, Anthony Ross sebagai Chief Executive Officer. Pria asal Melbourne ini, cukup disegani kalangan industri perhotelan.

Sebelum bergabung dengan Aryaduta, Anthony menjabat posisi Executive Vice President kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika di kelompok Preferred Hotels & Resorts. Ia juga sempat Area General Manager untuk Swire Hotel di Cina.



"Saya senang dapat bertugas di Indonesia untuk Lippo Group karena mereka siap dengan komitmen untuk berinvestasi dalam industri perhotelan agar dapat memimpin dalam industri ini," katanya dalam keterangan tertulis Senin 28 November 2016.



Anthony menambahkan Aryaduta adalah salah satu nama yang ikonik dalam industri perhotelan di Indonesia di masa lalu. Transformasi ini dimaksudkan untuk mengembalikan posisi Aryaduta sebagai salah satu penyedia layanan hospitality terdepan yang dapat menginspirasi hotel-hotel di Indonesia dan di luar Indonesia.



"Kami siap menawarkan konsep yang beragam dan entertaining. Konsep ini kami desain untuk Generasi Y dan juga untuk tipe traveler masa kini, yang sering kali menggabungkan perjalanan bisnis dan wisata,” jelas Anthony.



Dalam melakukan transformasi bisnis Aryaduta Hotel, Anthony akan dibantu Sunil Ithikatt sebagai Chief Financial Officer dan Dorinda Chua di posisi VP Sales and Marketing. Di posisi VP Human Resources, ada Jahja, yang bergabung dari tim perekrutan dan pengembangan di Lippo Karawaci.



Satu lagi anggota tim yang dipimpin oleh Anthony Ross adalah Sebastian Goldmann yang menjabat sebagai Group Director of Operations. Anggota tim eksekutif berikutnya adalah Robert Cunningham yang menjabat sebagai Group Director of Food and Beverage.



Untuk posisi Group Director of Marketing Communications, Anthony Ross dibantu oleh Elisabeth Winiartati. Untuk urusan revenue management, Aryaduta memberi kepercayaan kepada Angga Sarahq Putra yang menjabat sebagai Group Director of Revenue Management.



Berikutnya adalah I Nyoman Sutanayayang mendapat kepercayaan sebagai Group Director of Technical Services. Untuk mewujudkan ide ‘new’ Aryaduta ini, Aryaduta memberi kepercayaan kepada Dharmawan Diani untuk menjabat sebagai Group Director of Design Development.



"Yang membuat saya semakin bersemangat karena saya memiliki tim eksekutif yang kuat," ucap Anthony.



SETIAWAN ADIWIJAYA