Asing Mau Investasi Bir, Menteri Saleh: Jangan Dulu, Risiko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan tidak akan mengakomodasi tawaran Polandia untuk berinvestasi pada industri minuman beralkohol di Indonesia. Sebab, investasi minuman beralkohol sedang melesu karena Kementerian Perdagangan melarang peredaran minuman beralkohol di retail-retail kecil.



"Kalau itu jangan dulu, saya tidak mau ambil risiko," ujar Saleh selepas memberikan sambutan dalam acara “Made in Poland” oleh Kedutaan Besar Polandia, Kamis, 16 April 2015.



Menurut Saleh, saat ini sebagian besar investor minuman beralkohol sedang wait and see karena menunggu efektivitas kebijakan Kementerian. Sebab, akibat pelarangan ini, pendapatan produsen miras nasional diprediksi berkurang 30 persen.



Padahal pertumbuhan industri minuman beralkohol beranjak naik 5-6 persen pada beberapa tahun belakangan. Kementerian memprediksi, akibat larangan miras, pertumbuhan industri ini hanya berkisar 2 persen.



Adapun Polandia memiliki minuman beralkohol khas, yakni wine madu. Negara ini masuk produsen utama sekaligus pengekspor terbesar di Eropa.



Wakil Perdana Menteri Polandia Grazyna Henclewska mengatakan pasar Indonesia sangat potensial dengan industri wine madu. "Tapi kami tidak bisa memaksa. Masih ada sektor lain yang juga cukup potensial," kata Henclewska.



ROBBY IRFANY