Atsushi Kurita Jadi Presdir PT KTB

TEMPO.CO, Jakarta - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, distributor mobil produksi Mitsubishi Motors Corp dan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp di Indonesia, menunjuk dua orang baru sebagai pengendali bisnis di Indonesia, yakni Kyoya Kondo dan Atsushi Kurita.



Simak: Mitsubishi Indonesia Punya Bos Baru, Ini Ambisinya

Kyoya akan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia sedangkan Atsushi Kurita sebagai Presiden Direktur PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors. "Dengan pergantian ini perusahaan optimistis akan mampu memperbesar penguasaan pasar di Tanah Air," demikian keterangan tertulis, Selasa 28 Maret 2017.



Baca: Perluas Bisnis, Mitsubishi Indonesia Ubah Struktur Perusahaan



Atsushi Kurita, yang telah memimpin Divisi Strategy Planning di KTB selama lebih dari empat tahun, akan menjabat sebagai Presiden Direktur PT KTB per 1 April 2017.



Kurita memulai karir di Mitsubishi Corporation sejak 1994 dan menjabat sebagai Deputy General Manager of Motor Vehicles (ASEAN & South West Asia Unit) yang bertempat di Tokyo, sebelum ditugaskan ke Indonesia.



Nah, Kyoya Kondo bergabung dengan Mitsubishi Corporation sejak 1989. Perjalanan karier beliau sebagian besar didedikasikan di bagian marketing dan sales di bisnis otomotif, khususnya di ASEAN. Dia pernah bertugas di beberapa negara dan mendukung operasional di Thailand, Malaysia dan Filipina selama 20 tahun.



Baca: Penjualan Mitsubishi XM Concept di Bali Diyakini Prospektif



Sebelum penugasannya ke Indonesia, Kondo menjabat sebagai General Manager of Motor Vehicle, ASEAN & South West Asia Department, Motor Vehicle Business Division, Mitsubishi Corporation, yang berlokasi di Tokyo.



BISNIS