Aturan Baru Tarif Bawah, Sopir Taksi Online: Lebih Baik Dibatasi

Faisal menuturkan dengan penetapan harga yang rendah, dana yang dikeluarkan untuk perawatan mobil juga akan turun. Faisal mengaku harus mengeluarkan Rp 600 ribu per bulan untuk perawatan mobil sehingga dirinya harus menyisakan uang sebesar Rp 20 ribu per hari untuk perawatan.

Tarif batas bawah taksi online wilayah I adalah Rp 3.500 per kilometer dan atas Rp 6.000 per kilometer. Sedangkan, untuk wilayah II, tarif batas bawahnya Rp 3.700 per kilometer serta atas Rp 6.500 per kilometer.