Bagaimana Eksportir Bertahan Akibat Kewajiban Menyimpan DHE di Dalam Negeri

Dalam pidatonya di acara peresmian bank emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta pada Rabu, 26 Februari 2025, Prabowo mengatakan aturan serupa sudah lama berlaku di banyak negara. Dia yakin cara ini bisa menambah DHE hingga US$ 80 miliar pada 2025 dan dalam setahun berikutnya minimal US$ 100 miliar per tahun.

Klaim Prabowo bukan tanpa dasar. Sejak regulasi lama atau Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 berlaku pada 1 Agustus 2023, cadangan devisa Indonesia meningkat dari US$ 144,78 miliar pada 2023 menjadi US$ 156,1 miliar pada Januari 2025. Dengan cadangan devisa yang cukup, Bank Indonesia punya ruang untuk memperkuat kurs rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir cenderung melemah.

Persoalannya, selain kesulitan memakai dana sendiri, eksportir menghadapi "potensi rugi" lantaran imbal hasil yang diberikan bank atau lembaga keuangan lain di Indonesia tak sebesar di negara lain. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede memberikan gambaran, suku bunga deposito valuta asing di Indonesia 2-4 persen per tahun, sementara di Singapura dan Hong Kong 4-6 persen per tahun dengan tenor yang sama. “Perlu instrumen imbal hasil yang kompetitif sehingga pelaku usaha tidak merasa dirugikan,” katanya.

Head of Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan pelonggaran aturan DHE sebaiknya diberikan kepada sektor usaha yang memiliki siklus kas pendek, seperti perikanan dan perkebunan, dengan jangka waktu retensi yang lebih pendek. “Seharusnya diterapkan secara lebih bertahap. Jangan sampai pemerintah melihat kebijakan ini seperti memburu devisa dan ujungnya kontraproduktif pada perekonomian.” ●