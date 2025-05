Aturan Pungutan Ekspor CPO Sudah Diteken Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan presiden dan peraturan pemerintah mengenai pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO Supporting Fund (CFS).



"Keppres dan PP sudah ditandatangani Presiden kemarin malam," kata Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian, di kantornya, Rabu, 6 Mei 2015.



Saat ini, menurut Sofyan, pemerintah akan segera menggeber penyelesaian pembentukan badan layanan umum (BLU) yang akan mengelola dana tersebut. Pembentukan badan tersebut hanya memerlukan keputusan Menteri Keuangan. Namun pejabat-pejabat yang dipilih harus mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.



"Targetnya minggu depan sudah ada BLU dan sebelum akhir Mei sudah efektif, sudah mulai dikoleksi uangnya," ujarnya.



Struktur pimpinan dalam BLU ini akan melibatkan beberapa pejabat negara. Antara lain Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta dan tiga lainnya dari kalangan industri.



Agar operasionalnya transparan, BLU sebagai pengelola CPO Supporting Fund juga akan diaudit, baik oleh akuntan publik maupun Badan Pemeriksa Keuangan.



CPO Supporting Fund adalah dana yang dikumpulkan untuk menutup biaya pengolahan biodiesel dalam program pencampuran 15 persen bahan bakar nabati (BBN) ke dalam solar, yang berlaku pada 1 April lalu. Nilai pungutannya mencapai US$ 50 per ton untuk ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), sedangkan untuk ekspor olein senilai US$ 30 per ton.



Angka patokan ini berlaku sebagai pengganti bea keluar saat harga CPO di bawah US$ 750 per ton. Sedangkan bila harga minyak sawit sudah di atas US$ 750, CPO Supporting Fund diambil dari bea keluar.



