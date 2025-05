Austindo Bangun Pabrik Sagu di Papua, Habiskan Rp40 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) memberikan pinjaman kepada anak usahanya, PT ANJ Agri Papua untuk membangun pabrik sagu senilai Rp40 miliar.

Lucas Kurniawan, Direktur Austindo Nusantara Jaya, mengatakan perjanjian pinjaman atau loan agreement tersebut ditandatangani pada 15 Juli 2015. Fasilitas pinjaman senilai Rp40 miliar atau ekuivalen dalam dolar AS.

"Jangka waktu pinjaman satu tahun terhitung sejak tanggal perjanjian," ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia yang dikutip Jumat (17 Juli 2015).

Pinjaman tersebut memiliki bunga 11,5% per tahun untuk penarikan rupiah, dan 3% per tahun untuk penarikan dolar AS.

Menurutnya, pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional dan pembangunan pabrik sagu ANJAP di Saga, Provinsi Papua Barat.

