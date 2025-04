Awal Oktober, BPJT: Transaksi Nontunai 70 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menunjukkan penetrasi transaksi nontunai di jalan tol mulai meningkat belakangan ini. Tercatat, penetrasi transaksi nontunai secara rata-rata nasional mencapai 70 persen per 4 Oktober 2017.



Hal ini seiring dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah guna mengejar target 100 persen transaksi nontunai di jalan tol pada 31 Oktober mendatang. BPJT menyebutkan angka ini naik 20 persen dari tingkat penetrasi akhir September lalu yang mencapai 50 persen.



Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, bila dirinci lebih jauh, penetrasi terbesar transaksi nontunai berada di ruas jalan tol Jabodetabek, yakni 78 persen. Lalu diikuti dengan jalan tol luar Jawa 61 persen dan non-Jabodetabek 53 persen.



"Saya melihatnya positif, berarti kesadaran masyarakat meningkat. Peralatan yang di lapangan juga berpengaruh. Sekarang tinggal teruskan bagaimana mengejar sisanya," ujarnya, Jumat, 6 Oktober 2017.



Herry menjelaskan, BPJT terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, perbankan, serta badan usaha jalan tol untuk menambah jumlah reader kartu elektronik serta jumlah kartu transaksi yang beredar di masyarakat.



Herry menilai masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan, yaitu mekanisme top up dan penambahan lokasi top up di wilayah jalan tol. Sejauh ini, perbankan telah berkomitmen menambah jumlah lokasi top up, seperti Bank BRI menambah 30 titik, BNI 37 titik, dan Mandiri 37 titik.



Saat ini, terdapat 13 lokasi top up yang tersebar di gerbang jalan tol Cawang-Tangerang-Cengkareng, Jakarta-Tangerang, Jakarta-Cikampek, Ponsok Aren-Ulujami, dan Jagorawi.



Menurut Herry, lokasi top up untuk menunjang transaksi nontunai terbaik hendaknya tidak berada di gardu tol karena akan menghambat arus lalu lintas, tapi sebaiknya berada di area tempat istirahat atau kantor cabang operator, yang biasanya terletak sebelum gerbang masuk jalan tol.



BISNIS