Awal Pekan, Harga Emas Antam Hari Ini Turun Menjadi Rp 1.671.000 per Gram

TEMPO.CO , Jakarta - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam pada perdagangan awal pekan ini terpantau menurun Rp 7 ribu bila dibandingkan dengan harga perdagangan kemarin. Mengutip dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam Senin pagi, 17 Februari 2025 berada di level Rp 1.671.000 per gram.

Pada akhir pekan kemarin, 15-16 Februari 2025, harga emas Antam per gram tercatat berada di angka Rp 1.678.000. Sedangkan pada Jumat, 14 Februari 2025, emas Antam sempat mencatatkan rekor tertingginya, yakni di level Rp 1.701.000 per gram. Pada Senin pekan lalu, emas batangan Antam diperdagangkan di level Rp 1.667.000 per gram.