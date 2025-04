Awal Pekan, Kurs Rupiah Menguat 17 Poin

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Senin, 27 Maret 2017. Di pasar spot, rupiah ditutup menguat 17 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp13.310 per dolar AS setelah diperdagangkan pada kisaran Rp 13.295 – Rp 13.320 per dolar AS.



Pagi tadi, rupiah dibuka menguat 19 poin atau 0,14 persen di posisi Rp13.308 per dolar AS. Adapun pada perdagangan Jumat, 24 Maret 2017, rupiah ditutup melemah tipis 0,02 persen atau 2 poin ke level Rp13.327 per dolar AS.



Penguatan rupiah ini didorong oleh melemahnya dolar AS setelah Jumat lalu Presiden Donald Trump gagal untuk meloloskan RUU Kesehatannya di Kongres. Ketidakmampuan Trump untuk memenuhi janji kampanyenya menandai kemunduran besar bagi presiden dari Partai Republik ini walaupun partainya sendiri mengendalikan Kongres, serta mengangkat keraguan apakan Trump dapat melakukan reformasi pajak.



"Kekhawatiran terhadap pemerintahan Trump muncul kembali setelah kegagalan undang-undang kesehatan. Hal ini mengakibatkan aksi penghindaran risiko membebani dolar," kata Shin Kadota, analis senior Barclays.



Indeks dolar AS yang mengukur pergerakan mata uang dolar terhadap mata uang utama lainnya terpantau melemah 0,47 persen atau 0,468 poin ke level 99,159 pada pukul 15.55 WIB. Di Asia Tenggara, seluruh mata uang bergerak menguat. Baht Thailand naik 0,38 persen, dolar Singapura menguat 0,39 persen, ringgit Malaysia terapresiasi 0,39 persen, dan peso Filipina menguat 0,32 persen.

