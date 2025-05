Awal Perdagangan, IHSG Bergerak di Zona Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak di zona merah pada awal perdagangan hari ini, Senin, 17 Oktober 2016. IHSG hari ini dibuka melemah 0,17% atau 8,92 poin ke level 5.390,96 dan turun tipis 0,05% atau 2,93 poin ke level 5.396,96 pada pukul 09.05 WIB.



Pagi ini, dari 538 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 17 saham bergerak menguat, 14 saham bergerak melemah, dan 507 saham stagnan. Enam dari sembilan indeks sektoral IHSG bergerak negatif dengan tekanan utama dari sektor perdagangan yang melemah 0,52% dan sektor konsumer yang turun 0,37%.



Adapun, tiga sektor lainnya bergerak positif dengan support utama dari sektor tambang yang menguat 0,79%.



Dalam risetnya, Tim Riset Sinarmas Sekuritas memprediksi IHSG akan bergerak mixed di kisaran 5350-5456 pada perdagangan hari ini. Sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan indeks hari ini a.l pernyataan gubernur sentral bank the Fed AS yang bersifat dovish, dan juga pengangkatan menteri ESDM yang menunjukkan independensi Jokowi dari pengaruh politik.



Lebih lanjut dia mengatakan secara teknikal, selama belum terkoreksi ke level di bawah 5300 dalam waktu dekat, indeks masih berpeluang menguat.



Walaupun adanya optimisme sementara, pelaku pasar masih khawatir dengan dolar AS yang terus menguat secara global dimana index indeks dolar AS sudah mencapai 98 mendekati level tertinggi selama 2016 di 99.7.



US Dollar Index yang melacak pergerakan dolar terhadap sejumlah mata uang utama pagi ini terpantau menguat tipis 0,08% atau 0,078 poin ke 98,097 pada pukul 08.34 WIB. Pasar lokal maupun global akan terus mencermati laporan kinerja keuangan kuartal III dari para emiten yang ramai diirilis sampai akhir bulan ini.



Sejalan dengan pergerakan IHSG, indeks Bisnis27 terpantau turun tipis 0,09% atau 0,42 poin ke 479,86, setelah dibuka dengan pelemahan 0,21% atau 0,99 poin di posisi 479,29. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,15% atau 20 poin ke Rp13.053 per dolar AS pada pukul 09.03 WIB.



Saham-saham yang melemah pada awal perdagangan:











UNVR







-1,11%











BMRI







-0,88%











BBRI







-0,61%











INDF







-1,42%









Saham-saham yang menguat pada awal perdagangan:











HMSP







+0,24%











CPIN







+0,54%











ADRO







+0,70%











KLBF







+0,29%









Sumber: Bloomberg

BISNIS.COM