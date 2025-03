Badan Bank Tanah Tawarkan 73,2 Hektare HPL ke Pengembang Perumahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

Parman menjamin tanah yang ditawarkan kepada pengembang tersebut sudah bersih dan jelas atau clean and clear. Nantinya developer dapat mengajukan proposal ke Bank Tanah untuk mendapatkan lokasi, setelah itu Badan Bank Tanah akan mengudang para pengembang satu per satu untuk negosiasi masalah syarat pembayaran atau term of payment.