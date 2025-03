Bagaimana Bank Sentral di Berbagai Negara Meninggalkan Dolar dan Beralih ke Emas?

Melansir laman Asosiasi Pasar Emas Singapura (SBMA), bank sentral Cina muncul sebagai pembeli emas terbesar pada 2023, dengan menambah 155 ton ke dalam cadangannya. Bank sentral Polandia atau Narodowy Bank Polski (NBP) dan bank sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapore (MAS) menyusul dengan masing-masing 86 ton dan 75 ton.

Berdasarkan survei Cadangan Emas Bank Sentral (CBGR) yang diselenggarakan pada 19 Februari dan 30 April 2024, 29 persen responden dari total 70 bank sentral di dunia berencana meningkatkan cadangan emas dalam 12 bulan ke depan. Lantas, bagaimana bank sentral mulai meninggalkan dolar AS sebagai cadangan devisa dan memilih emas?

Bank sentral Cina atau People’s Bank of China (PBoC) mengumumkan penambahan 10 ton emas pada Desember 2024, menjadi pembelian bulanan kedua berturut-turut sejak November. Hal tersebut mendorong kepemilikan emas seberat 2.280 ton, 5,5 persen dari total cadangan devisa, dan 44 ton lebih tinggi dari level akhir tahun 2023.

Penambahan emas bank sentral Cina pada Desember 2024 itu sekitar 4,5 miliar yuan (US$ 635 juta), yang mendorong total aset dalam pengelolaan atau asset under management (AUM) menjadi 71 miliar yuan (US$ 9,7 miliar). Angka tersebut menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat.