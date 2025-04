Bahlil: Banyak Negara Tidak Setuju Hilirisasi di Indonesia

Mantan menteri investasi itu mencontohkan hilirisasi dalam sektor nikel. Menurut dia hasil hilirisasi nikel mampu menciptakan nilai ekspor mencapai US$ 34 miliar hingga US$ 35 miliar. Kondisi ini berbanding jauh ketimbang ekspor nikel tanpa hilirisasi pada 2018-2019 yang hanya US$ 3,3 miliar.