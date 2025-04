Bahlil Pastikan Hengkangnya Investasi LG Tak Pengaruhi Proyek EV

Kabar mundurnya LG Energy Solution itu berawal dari pemberitaan kantor berita di Korea Selatan. Konsorsium Korea Selatan yang dikomandoi LG mengumumkan untuk membatalkan proyek rantai pasokan baterai kendaraan listrik di Indonesia pada Jumat, 18 April 2025. Proyek itu bernilai 11 triliun won atau US$ 7,7 miliar (sekitar Rp 129 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.841 per dolar AS).