Bahlil Sebut Tarif Trump Hal Biasa dalam Bisnis: Jangan Seolah-olah Dunia Mau Berakhir

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia meminta agar masyarakat tidak terlalu khawatir dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen yang dikenakan terhadap produk impor dari Indonesia. Menurut dia, kebijakan tarif Trump ini hal yang biasa saja di dalam dunia usaha.

Bahlil menyatakan, penting untuk melakukan komunikasi politik dan ekonomi yang saling menguntungkan dalam hal ini. Pasalnya, kata dia, Indonesia dan AS saling membutuhkan.

Indonesia sendiri memutuskan untuk mengambil langkah negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif Trump. Pekan ini, tim delegasi Indonesia akan bertolak ke AS untuk bernegosiasi soal tarif perdagangan yang diterapkan Presiden Donald Trump.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, negosiasi akan berlangsung pada 16 sampai 23 April 2025. “Kami akan bertemu dengan United States Trade Representative, Secretary of Commerce, Secretary of State, dan juga Secretary of Treasury,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2025.