Bahlil Tanggapi Isu Pengoplosan BBM Pertamina, Bahas Pentingnya Perbaikan Tata Kelola

Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah perubahan mekanisme izin impor BBM yang sebelumnya diberikan untuk satu tahun penuh, kini menjadi per enam bulan. Ia mengklaim, pemerintah dapat melakukan evaluasi setiap tiga bulan guna memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BBM. "Nah makanya sekarang di izin-izin impor kami terhadap BBM tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan," katanya.