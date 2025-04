Balasan Negara-Negara terhadap Tarif Trump, Cina-AS Memanas

Di balik kampanye kesetaraan dan keadilan, menurut pemerintah Cina, AS hanya bermain peran zero-sum dengan prinsip America First dan Amerika yang Istimewa. Prinsip-prinsip tersebut dianggap bertujuan untuk mengganti tatanan ekonomi dan perdagangan internasional yang telah terbentuk, mengedepankan kepentingan AS di atas kepentingan internasional, dan mengorbankan hak-hak negara-negara di dunia demi keuntungan hegemoni AS. “Cina adalah negara peradaban kuno yang menjunjung kesopanan dan aturan. Kami tidak mencari masalah, tetapi tidak takut menghadapinya. Tekanan dan ancaman bukanlah cara yang tepat dalam berinteraksi dengan Cina,” tulis pemerintah Cina.