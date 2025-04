Bangun Pusat Kendali Bandara, Angkasa Pura II Siapkan Rp 100 M

TEMPO.CO, Tangerang - PT Angkasa Pura II (Persero) merogoh kocek hingga Rp 100 miliar untuk pembangunan gedung dan infrastruktur teknologi Airport Operation Control Center (AOCC) atau pusat kendali Bandara." 100 milyar untuk renovasi gedung dan infrastruktur teknologinya"ujar Direktur Tehnik dan Operasi PT Angkasa Pura II Djoko Murdjatmojo, Senin 10 November 2017

Djoko mengatakan gedung AOCC merenovasi gedung 631 milik PT Angkasa Pura II yang ada di kawasan perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. " Gambarannya nanti AOCC berupa ruangan yang dipenuhi layar monitor seperti TMC Polda Metro Jaya," katanya.



Pendirian AOCC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, merupakan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bandara yang terdiri dari unsur 4A yaitu Airport Operator, Airline Operator, Air Navigation, dan Authorities seperti karantina, bea cukai, imigrasi, kepolisian, dan lain sebagainya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan AOCC merupakan salah satu upaya AP II dalam mengimplementasikan sistem teknologi informasi di bandara atau disebut sebut dengan pembangunan soft infrastructure."Pembangunan soft infrastructure ini guna mengimbangi pembangunan hard infrastructure seperti pembangunan terminal, apron, dan sebagainya yang telah kami lakukan,"kata Awaluddin

AOCC juga membutuhkan integrasi dari sistem yang dimiliki masing-masing stakeholder bandara sehingga dapat berjalan secara maksimal.Didirikannya AOCC ini, kata Awaluddin didasari dari pertumbuhan industri penerbangan yang cukup signifikan setiap tahunnya dan membuat dinamika operasional semakin beragam.

Melalui AOCC yang dapat memantau seluruh aktifitas di bandara secara real time, Awaluddin optimistis seluruh aspek berjalan dengan lancar sesuai regulasi disertai terciptanya ketepatan waktu atau punctuality pada operasional yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada maskapai dan juga penumpang pesawat.

"Secara umum, fungsi AOCC adalah sebagai suatu command center untuk mengawasi operasional di sisi udara dan sisi darat serta mencakup seluruh aktivitas kedatangan dan keberangkatan di bandara,"kata Awaluddin

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan jumlah penumpang pesawat mencapai sekitar 60 juta orang per tahun merupakan bandara tersibuk di Indonesia, di mana saat ini AP II tengah melakukan berbagai pengembangan di bandara tersebut guna meningkatkan daya saing diantara bandara-bandara lain di kawasan Asean.

"Pengembangan yang dilakukan di samping pembangunan secara fisik juga mencakup pembangunan sistem teknologi informasi guna menjadikan bandara ini sebagai Smart Airport,"kata Awaluddin.

Aktifitas operasional harian Bandara Soekarno-Hatta saat ini sebanyak 1.300 pergerakan pesawat per hari atau 76 pergerakan pesawat per jam dengan jumlah penumpang sekitar 760.000 per hari. Jumlah salah satu Bandara Angkasa Pura II ini dipastikan masih akan terus tumbuh.

JONIANSYAH HARDJONO