Bank DKI dan BNI Beraliansi Terbitkan Kartu Kredit Co Branding

TEMPO.CO, Jakarta -Bank DKI bekerjasama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk meluncurkan kartu kredit co branding untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dalam kemudahan bertransaksi.



"Peluncuran kartu kredit co branding ini juga merupakan strategi Bank DKI untuk melengkapi lini produk di segmen konsumer," kata Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat pada Rabu, 23 Agustus 2017.



Kresno berharap fasilitas kartu kredit co branding ini menjadi pelengkap bagi Bank DKI dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Keuntungan bagi pemegang kartu kredit co branding antara lain berkesempatan untuk mengikuti promo khusus dari Bank DKI. Kartu kredit co branding besutan Bank DKI dan BNI ini terbagi menjadi dua jenis, yakni gold dan platinum.



Dalam skema co branding ini, Bank DKI akan berperan sebagai pemasar. Sementara BNI selaku issuer kartu bertugas melaksanakan seluruh proses operasional. Selain meningkatkan pelayanan, kerja sama co branding diharapkan dapat meningkatkan pendapatan non bunga (fee based income ) dari setiap transaksi oleh pengguna kartu.



Direktur Bisnis Konsumer Bank BNI Anggoro Eko Cahyo mengatakan BNI mengandeng Bank DKI karena jumlah nasabah Bank DKI yang signifikan. Ini menjadi pasar baru yang potensial bagi pertumbuhan kartu kredit Bank BNI. Bank BNI dan Bank DKI menargetkan bisa meraih sekitar 7 ribu pengguna kartu kredit co branding.



ZARA AMELIA | SETIAWAN ADIWIJAYA