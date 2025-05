Bank DKI Jadi Sponsor Utama Jakbook & Edu Fair 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Bank DKI berpartisipasi mendukung penyelenggaraan JakBook & Edu Fair 2015 yang akan digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta di Plaza Parkir Timur Senayan Jakarta, 27 Juli 2015 hingga 3 Agustus 2015.

Bank DKI menjadi sponsor utama Jakbook & Edu Fair 2015.

“Partisipasi Bank DKI ini merupakan dukungan nyata kepada segmen pendidikan dan juga kontribusi Bank DKI dalam meningkatkan budaya membaca,” ujar Corporate Secretary Bank DKI, Zulfarshah di Jakarta, Sabtu (25 Juli 2015).

Zulfarshah menjelaskan, partisipasi Bank DKI dalam bentuk penyediaan sistem dan fasilitas penunjang untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Dalam acara Jakbook & Edu Fair 2015, para pemegang KJP dan juga kartu JakCard Bank DKI akan mendapat rate khusus berupa diskon 10 persen,” ujar Zulfarshah.

Dikatakan, secara prinsip, dukungan Bank DKI kepada Ikapi DKI Jakarta dan Jakbook & Edu Fair 2015 merupakan bentuk kepedulian sosial (corporate social responsibility atau CSR) Bank DKI. Bank DKI ingin berkontribusi dalam meningkatkan budaya membaca di DKI Jakarta.

Termasuk di antaranya dengan mendukung program Pemprov DKI Jakarta yakni Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

“Karenanya Bank DKI berencana untuk memberikan CSR berupa sumbangan buku bacaan dalam Jakbook & Edu Fair kepada lima RPTRA wilayah kota Jakarta,” paparnya.

Ketua Ikapi DKI Jakarta Afrizal Sinaro menyambut baik kemitraan dengan Bank DKI yang dianggapnya sebagai mitra yang tepat.

“Selain Bank DKI merupakan bank yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bank DKI juga merupakan bank yang memang dikenal erat kaitannya dengan dunia pendidikan,” ujar Afrizal.

"Jakbook & Edu Fair" merupakan kegiatan tahunan yang rutin diselenggarakan oleh Ikapi DKI Jakarta. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, “Jakbook & Edu Fair” tahun ini hadir dengan konsep one stop shopping dengan turut menyediakan seragam dan alat tulis serta berbagai kebutuhan penunjang belajar murid.

